Campanha busca conscientizar a população contra o descarte irregular de resíduos

Com o objetivo de sensibilizar a população quanto a importância do descarte e disposição correta de resíduos sólidos, a necessidade do controle de vegetação nos lotes e os problemas ligados ao uso de fogo para a limpeza desses espaços, a Prefeitura de Campo Grande iniciou no dia 23 de março, uma ação permanente que vai envolver diversas secretarias e órgãos municipais.

A ação “Terreno Limpo, Cidade Limpa” teve início com a vistoria dos locais identificados como os pontos de descarte sistêmico de resíduos, que foram mapeados pela Gerência de Limpeza Pública da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).

Mariana Godoy, coordenadora de planejamento ambiental da Planurb (Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano), afirmou que a campanha é excelente para mostrar para a população os impactos do descarte irregular. “O descarte irregular de resíduos em época de chuva acaba criando locais de abrigo para vetores, animais peçonhentos. Então temos um aumento de casos de dengue, Zika Vírus, Chikungunya, aparecimento de escorpiões”.

Nos três primeiros meses, Mato Grosso do Sul contabilizou 20.154 casos prováveis de Dengue.

Além de campanhas educativas, que serão amplamente divulgadas, a Prefeitura pretende estimular o uso dos Ecopontos espalhados pela capital e fomentar a discussão sobre o melhor aproveitamento de grandes áreas desocupadas, destinando-as a projetos como praças, parques, hortas comunitárias e até estudos voltados a viabilidade da construção de moradias populares.

“Os Ecopontos recebem até um metro cúbico por cidadão, por dia, resíduos volumosos, como eletroeletrônicos, resíduos por poda, resíduos de reforma”, frisou a coordenadora da Planurb

O uso de tecnologias também será uma importante arma no combate ao descarte impróprio. Todos os pontos mapeados pela Sisep serão monitorados pela Guarda Municipal Ambiental monitorará, intensificando a fiscalização nesses locais, por parte dos órgãos competentes.

No mês de março, a prefeitura de Campo Grande lançou o Portal Grande Gerador, que será responsável pelo monitoramento online quanto à responsabilidade pela coleta, transporte, tratamento, destinação dos respectivos resíduos sólidos e disposição final dos rejeitos.