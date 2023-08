Campanha de Vacinação Antirrábica começa nesta segunda-feira

A Prefeitura de Dourados inicia, nesta segunda-feira (7), a Campanha Anual de Vacinação Antirrábica. A imunização deve ser atualizada uma vez a cada 12 meses em cães e gatos acima de três meses de idade e não apresenta nenhuma contraindicação. Para essa campanha estão disponíveis aproximadamente 30 mil doses.



Durante as próximas semanas, as equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) vão passar pelos bairros e distritos de Dourados para vacinar os animais domésticos. Além disso, está sendo organizada a segunda edição do “Drive Latemia”.



“Nós vamos divulgar um cronograma prévio de horários e locais dos pontos fixos onde os tutores poderão vacinar seus cães e gatos. Lembrando que é de total responsabilidade do tutor zelar pela saúde do seu animalzinho de estimação”, explica Priscila da Silva, coordenadora do CCZ.



Por que Vacinar?



A raiva é uma doença infecciosa viral aguda, que acomete mamíferos e pode ser transmitida aos humanos pela mordedura, lambedura e arranhadura de animais infectados, já que o vírus fica presente na saliva.



A doença é caracterizada por sintomas neurológicos em animais e seres humanos e é a única em relação a seu alcance e ao número de vítimas que pode gerar uma encefalite aguda capaz de levar as vítimas ao óbito em praticamente 100% dos casos.



“Nós não temos registro de casos de raiva em cães, gatos e em humanos, felizmente. Mesmo assim, a melhor medida de prevenção é a vacinação, mesmo que seja pós-exposição”, completa Priscila.



No CCZ, a vacina é oferecida de segunda a sexta, das 7h às 11h e das 13h às 17h. O endereço é rua Vicente Lara, n° 855 – Jardim Guaicurus. Outras informações podem ser obtidas pelo whatsapp nos números 67 99960-9028 e 67 3411-7753 ou pelo telefone 2222-1208.