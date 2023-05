Campanha do Agasalho continua as arrecadações na Capital

A 7ª edição da Campanha do Agasalho de Campo Grande teve início no mês de maio e foi prorrogada até o dia 20 de julho. Promovida pelo Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), a campanha tem como objetivo atender a população que vive em situação de vulnerabilidade social, principalmente com a chegada das temperaturas mais baixas.

Mais de 30 pontos de coleta estão espalhados em várias regiões da cidade, facilitando a participação da população interessada em contribuir com doações. As entregas às famílias serão realizadas em duas datas, sendo a primeira no dia 20 de junho e a segunda no dia 20 de julho.

Conforme as doações vão chegando, a equipe do FAC realiza a triagem e separa as peças que serão entregues pelas assistentes sociais nas sete regiões de Campo Grande. As peças não precisam ser novas, mas devem estar em boas condições de uso. Além de mantas e cobertores, também é possível doar calças, blusas de frio, calçados, entre outros.

Doações

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira os pontos de coleta disponíveis na cidade:

Sede do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), localizado na Av. Fábio Zahran, 6000;

Instituto Mirim, na Avenida Fábio Zahran, 6000;

Prefeitura de Campo Grande, com endereço na Avenida Afonso Pena, 3297, além das secretarias municipais;

Todos os shoppings da Capital, Shopping Campo Grande, na Av. Afonso Pena, 4909; Pátio Central Shopping, regiaão central, na Rua Marechal Rondon, 1380, das 8h às 19h; Shopping Bosque dos Ipês, localizado na Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 e Shopping Norte Sul Plaza, na Avenida Presidente Ernesto Geisel, 5259;

Academia Workout365, localizada na rua Dr. Michelscaff, 185, bairro Chácara Cachoeira;

Colégio Master, também no Chácara Cachoeira, endereço rua Geribá, 653;

E as 11 lojas da rede de supermercados do Fort Atacadista.

A fim de atender aqueles que não podem sair de casa, a Campanha do Agasalho disponibiliza também o serviço de retirada de doações diretamente nas residências. Para isso, é necessário entrar em contato pelo telefone do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) no número 2020-1361 e agendar a retirada.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande