Campanha pretende reduzir emissão de gases do efeito estufa

A campanha “Movido pelo Agro”, realizada pela Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul) em parceria com a Associação de Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul (Biosul), foi lançada na manhã desta terça-feira (12), na sede da Casa Rural. A ação propõe o consumo consciente e a valorização do etanol produzido no estado a partir da cana-de-açúcar e do milho.

A iniciativa foi criada pela Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais, no ano passado e o presidente da Faemg, Antônio Pitangui de Salvo, foi o responsável por idealizar o projeto. Ele conta que, hoje em dia, a viabilidade do etanol não deve ser medida apenas pela conta no preço das bombas.

Continue Lendo...

"Os carros se modificaram, estão com melhor eficiência e eficiência melhor no etanol também, então se refizermos a conta, o preço está muito parecido entre abastecer com gasolina e abastecer com etanol na grande maioria dos nossos carros flex. Mas, mais do que isso, podem ter certeza que a população do Mato Grosso do Sul pode conhecer quem planta cana ou milho e dificilmente vai conhecer alguém dono de posto de petróleo. Então nós temos que ter orgulho do que nós produzimos, do que nós fazemos, como sul-mato-grossense e mineiros que somos, vamos nos orgulhar, porque nós temos na mão um produto espetacular que pode gerar menos gás ao efeito estufa, trazer um combustível renovável e fazer com que a gente tenha o ar mais limpo", explicou de Salvo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Desde setembro de 2023, o Sistema Famasul abastece toda sua frota somente com etanol. Com o lançamento oficial da campanha Movido pelo Agro em Mato Grosso do Sul, a instituição estende a proposta para colaboradores e prestadores de serviço, chegando a cerca de 900 pessoas. A estimativa é que, juntos, os participantes percorram aproximadamente 12,3 milhões de quilômetros em 2024, podendo evitar a emissão de 1,7 mil tonelada de gás carbônico.

O presidente da Famasul, Marcelo Bertoni, um dos responsáveis por trazer a campanha para o estado, fala sobre a iniciativa e diz o que espera da população em Mato Grosso do Sul.

"Espero que a população em geral, que sempre diz que a gente precisa ser mais sustentável, que a gente precisa ter essa preocupação com o meio ambiente, aceite essa ideia. Essa ideia veio lá de Minas Gerais, que imediatamente nós copiamos e a gente trouxe para cá justamente para tentar ajudar o Governo do Estado a cumprir as metas sustentáveis, dizendo que em 2030 o nosso Estado será carbono neutro", afirmou Bertoni.

A campanha também contribui com as plantações de cana de açúcar e milho, matérias primas para o combustível. O presidente da Associação de Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul, Amaury Pekelman, falou sobre a safra no estado e sobre as vantagens do abastecimento com etanol.

"A safra do Mato Grosso do Sul vem crescendo nos últimos anos. Essa última safra agora foi uma safra surpreendente, foi uma safra que superou a safra dos últimos anos até... Se eu não me engano, em 2015 foi a última safra que a gente teve esse volume todo de cana e com a entrada do milho aqui, a produção do etanol do estado cresceu muito. Somos um estado de exportadores de etanol e com essa exportação do etanol, a gente gera muito emprego, gera muito desenvolvimento e renda. Mas, além disso, são várias as vantagens, como os benefícios ambientais com a descarbonização para termos uma qualidade do ar muito melhor. Isso é refletido não só aqui na cidade, mas como você pode ver em São Paulo, que uma grande cidade tem uma melhoria muito grande da sua qualidade de ar, porque os carros estão usando mais etanol. E os benefícios econômicos, assim, você paga mais barato para ter o etanol no seu carro", concluiu Pekelman.

Produção em MS

A Safra de cana-de-açúcar 2023/2024, que se encerra no próximo dia 31 de março, segue para a reta final com recorde no processamento da matéria-prima que atingiu 50,5 milhões de toneladas na segunda quinzena de fevereiro. A recuperação do ciclo em andamento reflete também na oferta de produtos. A produção de açúcar ultrapassou 2 milhões de toneladas, quantidade recorde no histórico de produção de MS. Outro destaque é a produção de etanol a partir da cana e do milho, que atingiu 3,7 bilhões de litros, ultrapassando o recorde de produção registrado na safra anterior.

Já o milho tem a previsão de queda de 6,5% na produtividade, chegando a 86,3sc/ha na 2ª safra de 2023/224. A produção pode chegar 11,485 milhões de toneladas, 24,5% menor em relação ao ciclo anterior. O grão é responsável por 1.671 empregos diretos e 719 indiretos. Mato Grosso do Sul se destaca na produção de etanol de milho a nível nacional.

Atualmente, o estado ocupa o segundo lugar em produção, encerrando a safra 2022/2023 com uma produção de 714,5 milhões de litros de etanol de milho. Para a safra 2023/2024, há uma expectativa de aumento de 34% na produção, alcançando 960 milhões de litros. Isso se deve à chegada de grandes agroindústrias no estado, localizadas em Dourados, Sidrolândia e Maracaju.

*Com informações da Assessoria de Comunicação do Sistema Famasul