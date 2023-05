Campanha "Seu Abraço Aquece" inicia entregas e continua a receber doações

A campanha ‘Seu Abraço Aquece – Doe calor e faça o bem’ fará a entrega oficial das doações nesta quinta-feira (25) quando começa a distribuição dos itens para as instituições cadastradas em Campo Grande e no interior do Estado.

A campanha fará a entrega oficial dos itens doados nesta quinta-feira (25), às 16h, no Instituto Amigos do Coração (IAC) e contará com a presença do governador Eduardo Riedel, da primeira-dama Mônica Riedel e da secretária de Administração, Ana Nardes, além de parceiros e representantes de entidades que serão beneficiadas.

O Instituto Amigos do Coração, será uma das entidades beneficiadas com os agasalhos arrecadados e é responsável pela triagem dos itens doados.

Arrecadação - A arrecadação de roupas e cobertores entre os servidores estaduais, teve início no dia 12 de abril, e desde então outras instituições passaram a contribuir e doar itens que serão entregues às famílias que necessitam.

Os cobertores e outros itens de inverno – novos ou em bom estado de conservação -, serão doados para mais de 200 entidades beneficentes e organizações não-governamentais em Mato Grosso do Sul.

Mesmo com o início da entrega, as doações podem continuar a ser feitas nos locais parceiros – órgãos públicos, igrejas, instituições de ensino. “Nossa intenção é que as pessoas recebam os agasalhos e cobertores nas próximas semanas”, disse a primeira-dama Mônica Riedel, que promove a iniciativa executada pela Secretaria de Estado de Administração (SAD).