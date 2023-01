Campanha traz orientações sobre puberdade precoce na capital

Foi aprovada na última segunda-feira (09), na Câmara Municipal de Campo Grande, a criação da Campanha Permanente de Conscientização, Diagnóstico e Tratamento da Puberdade Precoce na capital. A ação visa orientar a população sobre as causas e tratamentos dessa condição presente em algumas crianças e adolescentes de todo o Brasil.

A campanha vai divulgar as principais consequências da puberdade precoce, informar sobre os possíveis transtornos psicológicos e de comportamento, além de orientar pais e responsáveis sobre o exame físico geral e o tratamento da condição.

Para aumentar o alcance da informação, será feita a promoção de campanhas educativas nas escolas e unidades básicas de saúde municipais e a criação de cartilhas com explicações e orientações de quando se deve procurar ajuda médica.

Para facilitar o acesso da população à um profissional, será realizada a divulgação das Unidades de Saúde que oferecem atendimento com médico pediatra, especialista que terá o primeiro contato com puberdade precoce na atenção primária do Sistema Único de Saúde (SUS).

Sobre a Condição

Puberdade é o período de transição da infância para a fase adulta, no qual ocorrem modificações no corpo da criança. Em meninas, a puberdade ocorre entre 8 e 13 anos e o primeiro sinal é o surgimento de mamas (broto mamário). Em meninos, ocorre entre 9 e 14 anos e o primeiro sinal é o aumento do tamanho dos testículos.

Nesta fase também surgem os pelos pubianos, pelos axilares, odor axilar, acne e aumento da oleosidade da pele. A primeira menstruação, chamada de menarca, ocorre em média dois anos depois do aparecimento das mamas. Esse é um período em que os adolescentes crescem rapidamente, fenômeno conhecido como estirão da puberdade.

Considera-se como precoce a puberdade que surge antes dos 8 anos em meninas e dos 9 anos em meninos. É causada pela circulação precoce dos hormônios sexuais no sangue. Isso ocorre porque a criança se expôs a algum hormônio (ex: medicamentos); ou porque suas glândulas passaram a produzir esses hormônios sexuais antecipadamente.

As principais consequências da puberdade precoce são:

- Maior risco de sofrerem abuso sexual;

- Baixa estatura quando adulto;

- Maior risco de obesidade, hipertensão, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e certos tipos de câncer.

O tratamento depende da causa e deve ser avaliado por um médico especialista.

Para saber mais, acesse: www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/2016/09/Puberdade-Precoce.Leila_.Ve4_.pdf

*Com informações da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais