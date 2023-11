Campeonato Estadual Sub-15 de Vôlei começa nesta quinta-feira, reunindo 31 equipes de 10 municípios

O Campeonato Estadual Sub-15 de Voleibol 2023 começa hoje (16), em Campo Grande. A competição reunirá 31 equipes, sendo 18 femininas e 13 masculinas, de 10 municípios do estado: Bonito, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Nova Andradina, Ponta Porã, Rio Brilhante e Três Lagoas.

Os jogos da fase classificatória serão disputados nesta quinta e sexta-feira. No sábado, ocorrem as quartas de finais e semifinais. Já o domingo, pela manhã, será dedicado às disputas do título.

A competição é organizada pela Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul (FVMS) e tem apoio do Governo do Estado, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e da Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

Além da busca por medalhas, o principal objetivo do Estadual Sub é selecionar os melhores atletas e as comissões técnicas, no feminino e masculino, que irão participar dos Campeonatos Brasileiros de Seleções. As competições nacionais da CBV (Confederação Brasileira de Voleibol) acontecerão no primeiro trimestre de 2024.

*Com informações da Fundesporte