Campeonato nacional de judô será realizado pela 1ª vez em MS

Campo Grande irá sediar, pela primeira vez, o Meeting Nacional Sub-18 e Sub-21 de judô. Organizada pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ), com apoio da Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte), a competição será realizada no próximo sábado (4) e domingo (5) no Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis (Guanandizão), e vai contar com a participação de quase 400 judocas de 94 clubes.

O evento é uma das principais competições nacionais para as equipes de transição do judô brasileiro. Um lugar no pódio do campeonato rende pontos ao ranking nacional da base e, juntamente às outras competições do calendário da CBJ ao longo do ano, define os representantes do país em estágios internacionais e em competições maiores, como o Pan-Americano e Mundial.

Além disso, o Meeting integra o ciclo olímpico com foco na Olimpíada de Paris em 2024. Segundo a CBJ, vão participar do Meeting os 12 melhores colocados na Seletiva Nacional, além dos classificados até a quinta posição em campeonatos brasileiros, Jogos da Juventude e eventos internacionais.

Mato Grosso do Sul terá a participação de 28 atletas, de seis clubes: Associação Atlética Judô Futuro, Associação Cano de Judô, Associação Yada de Judô, Associação Desportiva Moura, Clube Sakurá de Judô e Judô Clube Rocha/Rádio Clube.

No próximo final de semana, as disputas têm início às 9 horas da manhã no sábado (4), com o sub-18. A cerimônia de abertura está marcada para as duas e meia da tarde, no Guanandizão. As lutas da categoria sub-21 começam no domingo (5), também às 9 horas da manhã.

Todas as lutas serão transmitidas pela internet no canal oficial da Confederação Brasileira de Judô.

MS no Meeting

Na última edição do campeonato no ano passado, em Porto Alegre (RS), Mato Grosso do Sul conquistou dois ouros e dois bronzes, classificando uma atleta para o Campeonato Pan-Americano Sub-21.

*Com informações da assessoria da Fundesporte