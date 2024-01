Campeonato Sul-Mato-Grossense de futebol terá um apoio financeiro maior

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer), assinou um convênio com a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) para o apoio financeiro à disputa do Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2024. O recurso, no valor de R$ 1,212.120, será destinado exclusivamente ao pagamento de custos de viagem, uniformes, materiais de treino e arbitragem.

O convênio, que foi assinado na sala de reuniões da Governadoria, em Campo Grande, representa um aumento de 20% em relação ao valor aplicado no ano passado.

O governador Eduardo Riedel destacou a importância do apoio do Governo ao futebol sul-mato-grossense. "Estamos buscando isso, que o nosso campeonato se fortaleça, que tenha time se despontando, evolua para a gente resgatar um pouco dos tempos bons do futebol de Mato Grosso do Sul", afirmou.

O presidente da FFMS, Francisco Cezário, agradeceu o apoio do Governo. "Sem esse apoio firmado com o Governo, não temos condição de fazer futebol em Mato Grosso do Sul", disse.

A competição começa no dia 21 de janeiro e conta com equipes representando oito municípios: Campo Grande, Dourados, Corumbá, Aquidauana, Sidrolândia, Coxim, Ivinhema e Costa Rica.

Entre os clubes participantes do Estadual estão os atuais campeão e vice, respectivamente, Costa Rica Esporte Clube e Operário Futebol Clube. Ambos vão representar Mato Grosso do Sul na Copa do Brasil. Já o Costa Rica será o único representante do Estado na Série D do Brasileirão e na Copa Verde.

A edição de 2024 da primeira divisão da competição será a 46ª. O maior campeão é o Operário, com 12 títulos.

*Com informações do Governo de MS