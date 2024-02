Campo Grande e Ivinhema receberão as primeiras casas

Primeiro estado do país a receber o novo "Minha Casa, Minha Vida", Mato Grosso do Sul autorizou a construção de 194 moradias. Destas, 60 serão em Campo Grande, no Conjunto Residencial Jardim Antártica, e 134 unidades no Residencial Água Azul, em Ivinhema.

No início de fevereiro, o Estado buscou parceria com o Ministério das Cidades para efetuar a construção das residências, mas o número ainda está longe de suprir o déficit habitacional estimado em mais de 70 mil moradias em Mato Grosso do Sul.

A Portaria nº 81 do Ministério prevê que as casas sejam destinadas à Faixa 1 do programa, que representa famílias com renda de até R$ 2.640,00.

Três esferas

O Governo do Estado ainda não divulgou o valor do investimento para Ivinhema. Na Capital, o residencial terá custo de R$ 10 milhões para a construção das 60 moradias.

De acordo com o Governo do Estado e a Prefeitura de Campo Grande, o Governo Federal está investindo R$ 9,6 milhões e, em contrapartida, o Estado disponibiliza R$ 474,3 mil - sendo R$ 100 mil proveniente do Fundo privado de Arrendamento Residencial (FAR).

A contrapartida financeira será para edificação do empreendimento e interligação externa da rede de água e esgoto. Já o município de Campo Grande disponibilizou o terreno, estimado em mais de R$ 2 milhões.

Residências

As moradias são do tipo apartamento, dispostas em cinco blocos com 3 pavimentos cada, sendo 12 apartamentos por bloco e 4 por andar. Cada apartamento terá área de 43,204 m², contendo 2 quartos, sala, cozinha, circulação, sanitário e área de serviço.

Para participar do processo de seleção para as unidades habitacionais, a família interessada deve estar em dia com o cadastro na Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários ou na Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul (Agehab), além de ficar atenta às datas de inscrição do sorteio.

Mato Grosso do Sul tem ainda 7.500 unidades habitacionais solicitadas dentro do programa“Minha Casa, Minha Vida” (MCMV) para o ano de 2024.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande e Governo do Estado