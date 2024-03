Campo Grande celebra a 16ª Semana do Artesão com eventos culturais e homenagens

Durante oito dias, diversas atividades serão realizadas, incluindo feiras de artesanato, noites culturais, homenagens, rodadas de negócios, exposições, oficinas para crianças e adultos, palestras e apresentações culturais variadas do estado de Mato Grosso do Sul.

A abertura oficial da Semana do Artesão acontecerá no Bioparque Pantanal nesta terça-feira, dia 19. Já de 20 a 24 de março, o Armazém Cultural sediará a Feira de Artesanato Mãos que criam, juntamente com as oficinas de artesanato para todas as idades.

Destaca-se ainda a Rodada de Negócios, agendada para quinta-feira, dia 21, no Sebrae. Durante toda a semana, escolas públicas de Campo Grande receberão oficinas de artesanato. No sábado, dia 23, na Morada dos Baís, ocorrerá o evento aberto ao público "Café na Praça".

O encerramento da Semana do Artesão está programado para a próxima terça-feira (26), com a cerimônia anual de homenagem aos artesãos do estado, que será realizada na Assembleia Legislativa. Neste ano, serão homenageados os artesãos Cleber Ferreira Brito, Claudia Castelão e Olinda Vergilio (in memorian).

A programação musical do evento contemplará uma variedade de estilos, com apresentações de artistas regionais como Matu Miranda, Bella Donna Trio, Batucando Histórias, Flor de Pequi, entre outros.

"A Semana do Artesão desempenha um papel crucial no fortalecimento desse setor. O artesanato preserva tradições culturais, habilidades manuais e também representa uma fonte de renda para muitas pessoas", afirmou Mara Bethânia Gurgel, secretária municipal de Cultura e Turismo.

Para mais detalhes sobre a programação da Semana do Artesão, acesse o link: https://descubracg.campogrande.ms.gov.br/semana-do-artesao/.

*Com informações: PREFCG