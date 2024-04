Campo Grande conta com mais de 3 mil vagas de emprego

Em Campo Grande, 3.069 vagas de emprego estão disponíveis nesta quinta-feira (11) para a população, somando as vagas ofertadas pela Fundação Social do Trabalho (Funsat) e pela Fundação do Trabalho de MS (Funtrab). São oportunidades em diversas áreas e há vagas também para estagiários e Pessoas com Deficiência (PCD). Os cargos são rotativos, podem ser preenchidos sem aviso prévio e, para concorrer, é necessário cadastro nas fundações.

Funsat

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece 1.781 vagas de emprego nesta quinta-feira (11). As contratações são para 157 profissões, em 229 empresas de Campo Grande. De acordo com a Funsat, são 182 vagas para auxiliar de linha de produção, 14 vagas para atendente de lojas, 12 vagas para motorista entregador, 11 vagas para porteiro, 10 vagas para promotor de vendas, 5 vagas para jardineiro, entre outras.

Das “vagas de perfil aberto”, que não exigem experiência prévia do candidato na função, são oferecidas 1335 oportunidades em 76 funções. Os processos seletivos são para atendente do setor de frios e laticínios, com 56 vagas, auxiliar nos serviços de alimentação, com 39 vagas, atendente de padaria, com 28 vagas, balconista de açougue, com 27 vagas, auxiliar de marceneiro, com 5 vagas, entre outros.

Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), são oferecidas 24 vagas em 11 profissões. As oportunidades são para auxiliar de limpeza, com 6 vagas, técnico de laboratório médico, com 4 vagas, vendedor pracista, com 4 vagas, repositor de mercadorias, com 2 vagas, recepcionista (em geral), com 2 vagas, entre outras.

O cadastro é feito presencialmente na Fundação, tendo em mãos o documento de identidade ou carteira de motorista, comprovante de residência, número do CPF e dados do histórico profissional.

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, com horário de funcionamento das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira, inclusive no horário de almoço, realizando também outros serviços como solicitações para a emissão da carteira digital de trabalho, ativação do seguro-desemprego, ou, por exemplo, inscrição de cursos profissionalizantes promovidos pela Fundação. O telefone para contato é o (67) 4042-0585.

Funtrab

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) oferece 1.288 vagas de emprego nesta quinta-feira (11) e, para levar os atendimentos prioritários e essenciais mais próximos da população, realizará atendimento na Unidade de Atendimento da Rede Fácil General Ozório da Capital, das 08h às 13h.

As unidades da Rede Fácil concentram vários serviços de órgãos públicos no mesmo endereço, uma iniciativa que facilita a vida dos usuários e garante agilidade no atendimento.

A Fundação do Trabalho de MS(Funtrab), vinculada à Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência Tecnologia e Inovação), inicialmente atuará com encaminhamento para o mercado de trabalho, atualização de cadastro do trabalhador, cadastro de vagas e informações sobre Seguro-Desemprego e Carteira de Trabalho Digital.

Os interessados devem estar munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho.