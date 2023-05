Campo Grande conta com novo ponto de vacinação temporário

Aberta para toda população a partir de 6 meses desde à última quinta-feira (11), a vacinação contra a gripe segue em Campo Grande. Como forma de ampliar o acesso, um novo ponto de vacinação está sendo aberto nesta segunda-feira, no Quartel Central do Corpo de Bombeiros.

O quartel fica localizado na rua 7 de Setembro, 408, esquina com a Rua Quatorze de Julho, e funcionará até o 19 de maio, sempre das 8h às 19h. Com atendimento por ordem de chegada.

Durante a abertura, o secretário municipal de Saúde. Dr. Sandro Benites, reforçou a importância de toda a população se vacinar, sobretudo aqueles que pertencem aos chamados públicos prioritários, que acabam sendo mais suscetíveis a desenvolverem formas graves da doença.

“O frio já chegou e é muito importante estarmos vacinados e aumentarmos o índice de imunização em nossa capital. Somente assim iremos conseguir controlar a doença e evitar uma sobrecarga no serviço de saúde”, comentou. Na oportunidade, o secretário agradeceu a todos os servidores da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) pela dedicação e o cuidado com a saúde da nossa população.

Baixa cobertura

Conforme relatório disponibilizado na sexta-feira (12) pelo Serviço de Imunização da Sesau, 22,11% do público-alvo foi vacinado, o que representa 74,9 mil pessoas de um público estimado em 339 mil.

No quantitativo, os idosos com 60 anos ou mais permanecem entre os que mais se vacinaram. De acordo com o relatório, aproximadamente 41,7 mil foram vacinados, sendo 31,01% do público de 134.732 pessoas nesta faixa etária.

Na última campanha a cobertura foi abaixo do recomendado pelo Ministério da Saúde, que é de pelo menos 90% para cada um dos públicos. Em 2022, apenas 43,4% de todo o público-alvo buscou pela vacinação.

A vacina disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em todas as unidades de saúde da Capital protege contra os vírus H1N1 e H3N2 da Influenza A e contra a Influenza B, sendo eficaz contra as três formas diferentes de gripe.

Durante a semana, a vacinação está disponível durante todo o dia (manhã e tarde) em mais de 70 unidades básicas de saúde (UBS) e de saúde da família (UBSF).