Campo Grande é a 5ª capital com maior custo da cesta básica

Campo Grande é a quinta Capital com maior custo da cesta básica, entre as 17 pesquisadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Segundo o levantamento, realizado entre junho e julho deste ano, apesar de apontar variação de -1,59%, o valor do custo da cesta básica, na Capital, ficou em R$ 736,98. A pesquisa foi divulgada ontem (6).

O valor é 5,54% maior se comparado com o mês de julho de 2023. Entre os produtos que subiram de preço, estão o óleo de soja (3,76%), o pão francês, (2,33%) e o feijão carioca (1,72%). Mas a grande vilã é a batata, que teve seu preço aumentado em 146,6% nos últimos 12 meses. Em contrapartida, o quilo do tomate caiu 17,03% em apenas um mês.

Continue Lendo...

Para a estudante Gabriela Ribeiro, está cada vez mais difícil fazer as compras. “A gente tem que fazer as contas, trocar alguns produtos, porque está tudo muito caro. Até itens mais básicos, como o alho por exemplo, estão subindo muito. A carne então, as vezes a gente tem que deixar de lado e optar por um frango, que fica mais em conta”.

Ainda segundo a pesquisa do Dieese, o preço da cesta básica em Campo Grande corresponde a 56,43% do salário mínimo, avaliado em R$ 1.412,00. Em média, são necessárias 114 horas de trabalho para adquirir os produtos considerados essenciais.