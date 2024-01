CG é confirmada como local de provas da Petrobras mas inscrições são suspensas

Campo grande foi confirmada como um dos locais de provas para o concurso da Petrobras. O anúncio foi realizado nesta quarta-feira (3) e confirmou outras 34 cidades sedes. As provas objetivas de seu concurso público serão aplicadas no dia 24 de março.

O concurso prevê 916 vagas para nível técnico, sendo 20% para pessoas com deficiência (PCD) e 20% para negros, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração mínima alcança R$ 5.878,82.

Devido à alteração nos locais de prova, as inscrições foram suspensas para adequação do sistema e deverão ser reabertas na próxima segunda-feira (8), com data de encerramento mantida no dia 31 deste mês.

A instituição organizadora do processo seletivo público é o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos (Cebraspe). O processo terá validade de 18 meses, podendo ser prorrogado por igual período uma vez, a critério da Petrobras. As inscrições têm taxa de R$ 62,79.



