Campo Grande já ultrapassou capacidade de internações em leitos pediátricos

Segundo o painel de monitoramento da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), as crianças de até 9 anos integram o grupo que mais sofre com as Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG), representando a maioria dos registros, com 537 casos. A situação é preocupante, pois a cidade tem 388 leitos de pediatria, e já ultrapassou a capacidade de internações, tendo 399 ocupados

Os idosos com 60 anos ou mais estão no segundo grupo de pessoas mais afetadas pelas síndromes respiratórias, com 256 casos até o momento. A dona de casa Terezinha de Oliveira, de 66 anos, já está há quase 10 dias com os sintomas. Ela tem febre, dor de cabeça, dores no corpo e coriza. Ela conta que a virose tem afetado vários integrantes da família.

“A gente dá uma melhoradinha, aí o outro começa a espirrar, começa a tossir e a gente pega de novo. Aqui na minha casa foram dois netos, eu e dois filhos. E a gente vai transmitindo de um para o outro. Está todo mundo no mesmo ambiente”.

Juntos, crianças e idosos representam 76,7% do total de 1.033 casos registrados nos 4 primeiros meses de 2024. Em comparação com o mesmo período do ano passado, houve uma queda de 395 notificações, mas esse ano os casos foram mais graves e acabaram deixando as unidades de saúde sobrecarregadas, como explica a Secretária Municipal de Saúde, Rosana Leite. “Nessas últimas três semanas, especificamente, nós observamos um aumento expressivo, superlotando os hospitais, principalmente na aula de pediatria. Mais de 60% dos atendimentos nas UPAs são devidos a casos respiratórios”.

Diante dessa situação, a prefeitura de Campo Grande decretou situação de emergência por causa do aumento da demanda e nesta quinta-feira anunciou a ampliação da vacina contra a gripe, já disponível em mais de 70 unidades de saúde para pessoas com mais de 6 meses de idade.

“Nós conseguiremos vacinar, à medida que nós progredimos na vacinação, mais de 160 mil pessoas, que é a quantidade [de doses] que nós temos. Porém, se nós continuarmos a vacinar em quantidade expressiva, o Ministério da Saúde pode fornecer mais doses. Agora, a gente tem que se unir, temos que ficar lado a lado. Todos juntos contra essa gripe [...] vamos todos vacinar”, diz a secretária.