Campo Grande lidera em notificações de acidentes de trabalho no estado

Nem mais de dois anos de experiência em uma determinada função impedem que acidentes de trabalho aconteçam, como relatou um trabalhador que prefere não se identificar a equipe da CBN.

Lucas* exercia a mais de dois anos na função de serrador em um frigorífico no estado, tempo de experiência que não evitou um acidente de trabalho. A serra se soltou do equipamento e rompeu 5 tendões. “depois da cirurgia fiquei três meses sem andar. Estou fazendo fisioterapia já faz uns 6 meses por aí. Mas o movimento da parte do pé pra cima eu não tenho mais. Agora quando eu corro eu manco, jogar bola também não jogo mais porque precisa correr e eu não consigo mais e me limitou aí praticamente 30% da minha atividade física que eu fazia”

Dia 27 de Julho, foi a data instituída pelo Ministério Da Saúde em alusão a Prevenção a Acidentes de Trabalho, a data traz a conscientização e orientação para empresas e trabalhadores. Para que acidentes como esse não ocorram.

Dados do Ministério Público do Trabalho (MPT) apontam que em 2022 foram registradas 10 mil notificações de acidentes de trabalho em Mato Grosso do Sul. Este é o número fechado mais recente disponível na plataforma do Observatório Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho

A busca por ambientes de trabalho mais seguros é constante. Segundo o procurador do trabalho, Leontino Ferreira, o Ministério Público do Trabalho age no monitoramento e fiscalização desses locais.

“O MPT age em duas frentes, a primeira é a promocional, por meio da conscientização com campanhas e informes. A segunda que é um pouco mais séria, que é a repressão. Com o laudo de acidente de trabalho o órgão vai investigar, punir e conscientizar os envolvidos, além de, se necessário pode até ser ajuizada uma ação civil pública” afirmou.

Campo Grande lidera com 41% dos casos notificados em todo o estado. Mudar o cenário para que o trabalhador tenha mais saúde e segurança também requer investimentos.

Para quem atua nas empresas com a função de identificar potenciais riscos de doenças ocupacionais e acidentes, além propor soluções para evitar ocorrências, a falta de atenção à segurança é um componente que se traduz em prejuízos financeiros, como explica a técnica em Segurança do Trabalho, Elizandra Krasnievicz.

“A segurança no trabalho é muito importante, não só para o empregado, mas também para a própria empresa, ela zela e mantem um ambiente de trabalho seguro, o que vai influenciar na produtividade na redução de custos para o empresário. Porque as ações preventivas evitam gastos, com tratamento de funcionário e possíveis processos judiciais” explica.

É bom lembrar que as normas regulamentadoras estão aí para amparar, tanto empregado quanto empregador e ambos devem cumprir com seus deveres para evitar esses acidentes, como explica o procurador do trabalho, Leontino Ferreira.

“O dever do empregado é utilizar, por exemplo, equipamento de proteção individual e seguir as orientações e as ordens do empregador no que se refere à segurança no meio ambiente de trabalho. Já o empregador, por sua vez, tem o dever de implementar um meio ambiente de trabalho seguro.”

As normas regulamentadoras, mais conhecidas no meio como NR’s, comemoram 45 anos em vigor e trazem um manual de instrução para empresa.

“A norma regulamentadora número 1, por exemplo, traz o programa chamado programa de gerenciamento de riscos, em que se analisa quais os riscos da atividade e indica quais são os equipamentos de proteção individual que devem ser utilizados, equipamentos de proteção individual. De proteção coletiva, qual a dinâmica, ela vai fazer um estudo sobre o ambiente de trabalho e vai apresentar uma dinâmica para que o empregador tenha um ambiente mais seguro possível. então, o empregador tem o dever de implementar essas melhorias no ambiente de trabalho e orientar o empregado e fiscalizar o uso desses equipamentos de segurança.” Conclui o procurador.