Campo grande movimentou mais de R$ 4 bi no comércio internacional

Com saldo comercial positivo, a Capital das Oportunidades tem se destacado no cenário do comércio internacional. Com mais de U$ 510 milhões exportados e US$ 420 milhões em importações no ano de 2023, Campo Grande superou os US$ 930 milhões em comércio internacional. Destaque para a carne bovina (congelada/resfriada), representando 61% de tudo que foi exportado pela capital e a soja, em grãos.

China, Canadá e Estados Unidos foram as três principais origens das compras de Campo Grande em 2023, representando 62% das importações. Já Chile, Estados Unidos e Argentina foram os três principais clientes de Campo Grande, representando 44% das nossas exportações. O destaque foi o aumento de 543% nas vendas de soja para o mercado externo, fruto do aumento da produção deste grão na capital e da quebra da safra argentina devido à seca que atingiu o país vizinho no ano passado.

Continue Lendo...

Campo Grande ostenta o título de Capital do Agronegócio, com uma área plantada de mais de 165 mil hectares, a capital sul-mato-grossense possui o maior valor de Produção Agrícola Municipal entre as outras 26. De 2021 para 2022, a área plantada no município de Campo Grande aumentou em 2,45% enquanto o valor da produção teve alta nominal de 9,06% e ainda tem muito espaço para crescer.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Capital também testemunhou um crescimento significativo no comércio exterior, especialmente com os países da RILA (Argentina, Bolívia, Chile e Paraguai). A corrente de comércio com estes países aumentou 34%, subindo de US$ 165,5 milhões de dólares para US$ 222,2 milhões de dólares, o que representa quase 24% de tudo que foi transacionado pela Capital, indicando um fortalecimento nas relações comerciais e na economia regional.

O corredor Bioceânico tem um traçado de 2.396 quilômetros que ligará os oceanos Atlântico e Pacífico pelos portos de Antofagasta e Iquique, no Chile, passando por Paraguai e Argentina, até chegar ao Porto de Santos (SP). Encurtando em mais de 9,7 mil quilômetros de rota marítima a distância nas exportações brasileiras para a Ásia.

Outro marco foi a inauguração do escritório comercial da região de Tarapacá (Chile) na cidade. Esse movimento simboliza uma expansão nas oportunidades de comércio exterior e promete aprofundar as relações econômicas no contexto internacional, apresentando oportunidades dos mercados da Ásia-Pacífico.

Para 2024 a tendência é de crescimento, com manutenção dos destaques e a inclusão de outros produtos/serviços na pauta internacional, agregando valor à produção. Isso reflete uma economia robusta e adaptável, apta a responder às dinâmicas globais. Esse cenário proporciona ao empresariado local maior competitividade no comércio exterior, posicionando Campo Grande na vanguarda do desenvolvimento econômico sustentável e integrado.