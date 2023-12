Campo Grande ocupa terceiro lugar entre as capitais que mais valorizaram os imóveis

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que Mato Grosso do Sul tem a terceira menor porcentagem de pessoas que residem em domicílio próprio já pago.

Na coluna CBN Finanças desta sexta-feira (22), Hudson Garcia afirma estar mais caro comprar imóveis em Mato Grosso Do Sul. Em 2023, Campo Grande ocupa terceiro lugar no ranking nacional de valorização imobiliária no índice que avalia o preço médio dos imóveis. Além do aumento da média na capital, cidades como Três Lagoas, Inocência, Paranaíba e Porto Murtinho também sofreram como o acréscimo.

Hudson analisa o cenário e comenta se vale mais a pena financiar um imóvel ou morar de aluguel. Confira a Coluna na íntegra: