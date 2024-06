Campo Grande realiza 12ª edição do Drive-Thru da Reciclagem

Com o tema “Cidades inteligentes são sustentáveis”, a 12ª edição do Drive-Thru da Reciclagem começa nesta quinta-feira (6), na Capital e segue até 8 de junho.

O objetivo principal do evento é sensibilizar a população sobre a importância do descarte adequado de resíduos e destacar os benefícios gerados por práticas sustentáveis. Como nas edições anteriores, o Drive-Thru da Reciclagem será realizado nos Altos da Avenida Afonso Pena, entre o estacionamento ao lado do Bioparque Pantanal e o Espaço Municipal de Cultura Vila Morena.

Os condutores poderão entrar com o veículo e fazer o descarte correto sem descer do carro. Durante os três dias de evento será possível descartar materiais como papel, papelão, plástico, garrafa pet, vidro, óleo de cozinha usado, sucata de aço, ferro, eletrônicos, tecido, banner, medicamento vencido, ração, acessório e medicamento para pet, além de lâmpada, pilha, bateria, entre outros.

Além da reciclagem, o evento também terá um espaço dedicado à arrecadação de doações, incluindo roupas, calçados (em boas condições) e alimentos não perecíveis, que serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social assistidas pelo FAC.

As equipes do Fundo de Apoio à Comunidade vão ministrar ainda, as oficinas de “Reaproveitamento de alimentos”, “Descarte adequado de resíduos”, e “Artesanato Sustentável”. A programação conta com uma série de atividades educativas e culturais, atrações musicais, teatro para as crianças e ambiente de leitura.

Balanço - Durante o 11º Drive-Thru da Reciclagem realizado entre os dias 14 a 16 de março, foram captadas 8,8 toneladas de materiais, número superior às 5 toneladas recolhidas na 10º edição. Apenas na 11º edição do Drive-Thru da Reciclagem, 7,7 milhões de litros de água foram preservados com o descarte correto de 310 litros de óleo usado. Ao realizar o descarte certo de 101 quilos de fármacos, 45,4 milhões de litros de água foram preservados.

Para mais informações: 2020-1361 ou pelas redes sociais do FAC @fac.pmc/ e do Drive-Thru da Reciclagem @drivethrudareciclagem

* Com informações PMCG