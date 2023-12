Campo Grande realiza o IV Seminário de Boas Práticas de Assistência Social na próxima semana

Será realizado em Campo Grande o “IV Seminário de Boas Práticas de Assistência Social”. O evento acontecerá nos dias 12, 13 e 14 de dezembro, no auditório 5 da Uniderp, localizada na Avenida Ceará 333, Bairro Antônio Vendas.

A abertura do evento será marcada pela exposição de painéis relatando as práticas desenvolvidas durante o ano pelos profissionais que atuam nos equipamentos da Secretaria de Assistência Social (SAS).

Segundo a gerente de Gestão do Trabalho e Educação Permanente da Prefeitura, Elaine Telles, o evento vem para evidenciar os trabalhos realizados pelos profissionais da área na Capital, além de apresentar os resultados das ações desenvolvidas.

Continue Lendo...

Conforme a secretaria, a novidade na edição deste ano do seminário será a possibilidade de apresentar os trabalhos os grupos de trabalho e painéis dialogados. Serão ofertados aos participantes minicursos com temas de relação direta, questões transversais e interseccionais com a assistência social, ministrados por profissionais e docentes especializados. A ideia do seminário é aprimorar o atendimento ao usuário, mas também evidenciar a dedicação dos profissionais dentro da política de Assistência Social.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Todas as práticas exitosas inscritas, que atendam aos critérios especificados, serão publicadas em um caderno próprio do IV Seminário SAS Boas Práticas na Assistência Social.

A inscrição do evento pode ser feita pelo link.

*Com informações: PREFCG