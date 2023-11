Campo Grande recebe R$ 9 milhões para obras de infraestrutura

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, através da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), liberou R$ 9 milhões para a Prefeitura de Campo Grande. O recurso será utilizado em obras de infraestrutura urbana, como pavimentação, recapeamento e drenagem, e também na revitalização da área pública da antiga rodoviária da cidade.

Pavimentação e drenagem em bairros e avenidas

Os recursos serão investidos em obras de pavimentação e drenagem em diversos bairros de Campo Grande, incluindo:

- Jardim Nashiville: 12 ruas, com 752 metros de drenagem e 3,4km de pavimento.

- Portal Caiobá: duas ruas, com 222 metros de drenagem e 1,7km de pavimentação asfáltica.

- North Park: 10 ruas, com 848 metros de drenagem e 2,3km de pavimento.

- Jardim Noroeste: uma rua, com 4,1km de drenagem e 1,6km de pavimentação, além de uma bacia de amortecimento para microdrenagem.

- Avenida Duque de Caxias: 9,2 km de via, com requalificação do pavimento, drenagem e sinalização viária.

- Jardim Centenário: 12 ruas e travessas, com 1,3km de drenagem e 4,3km de pavimentação asfáltica.

Revitalização da antiga rodoviária

Os recursos também serão utilizados na revitalização da área pública da antiga rodoviária de Campo Grande, que receberá investimentos de R$ 16,5 milhões. As reformas serão divididas na área onde funcionava o terminal de ônibus do transporte coletivo e o quadrilátero de calçadas das ruas Joaquim Nabuco, Dom Aquino, Vasconcelos Fernandes e Barão do Rio Branco.

O prédio da Rua Joaquim Nabuco, onde funcionavam as plataformas de embarque e desembarque (térreo) e onde eram vendidos os tíquetes para viagens (piso superior), será revitalizado.

O local onde funcionava o terminal do transporte coletivo, na Rua Vasconcelos Fernandes, será totalmente demolido para dar lugar a um estacionamento com 69 vagas.

Já as calçadas do quadrilátero das ruas Joaquim Nabuco, Dom Aquino, Vasconcelos Fernandes e Barão do Rio Branco terão acessibilidade e paisagismo.

*Com informações da Agesul