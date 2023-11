Campo Grande receberá 969 novas casas para o Minha Casa, Minha Vida

Campo Grande receberá 696 novas moradias do Programa Minha Casa Minha Vida, com previsão de entrega para 2024.

O Governo Federal, por meio do Ministério das Cidades, divulgou na quarta-feira (22) a Portaria MCID Nº 1.482 que traz a relação dos municípios que foram aprovados para receber novas moradias do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV). Esta etapa está direcionada à Faixa 1 do programa, destinada às famílias com renda mensal de até dois salários mínimos (R$ 2.640).

As novas moradias serão construídas 192 unidades habitacionais no Residencial Jorge Amado. Os outros quatro empreendimentos, fruto de cooperação entre o município e o Governo Federal, incluem a construção de 164 unidades no Paulo Coelho Machado, 150 no Residencial Nova Bahia, 120 no Residencial Costa Verde e 70 no Residencial Jardim Antarctica.

Além dos projetos já previamente selecionados pelo Ministério da Cidade, Campo Grande conta ainda com mais cinco empreendimentos destinados à habitação, totalizando aproximadamente 1,5 mil unidades habitacionais programadas para serem concluídas até 2024.

Os imóveis atendem às especificações técnicas do programa. São casas ou apartamentos de dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço.

A Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha), deve informar nos próximos dias, por meio de seus canais oficiais de comunicação, detalhes sobre os cadastros para o sorteio das moradias.

*Com informações: Assessoria PREFCG