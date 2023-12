Campo Grande registra mais de 7 mil raios em uma noite

Neste final de semana a Capital sul-mato-grossense registrou um recorde assustador. O temporal que atingiu Campo Grande na noite de sábado (9) veio acompanhado por 7.155 raios, a maior quantidade do ano para um único dia, de acordo com informações da Estação Meteorológica da Uniderp.

Na tarde desse domingo (10) a cidade voltou a enfrentar chuva e ventos fortes com 885 raios registrados em poucas horas.

Continue Lendo...

As descargas elétricas se tornam mais frequentes com a proximidade do verão e, neste ano, de forma mais intensa, devido ao fenômeno El Niño. No ano passado, no mês de dezembro, foram registrados 66.400 raios no estado, cerca de 24% do total de descargas que caíram em Mato Grosso do Sul durante todo o ano de 2022, conforme dados do departamento de Física da UFMS.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para os próximos meses, a meteorologia indica que as tempestades podem se agravar em Mato Grosso do Sul. E o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém para esta segunda-feira (11) o alerta com grau de severidade avaliado como perigo potencial e perigo de tempestades para todas as regiões de MS.

Conforme o aviso meteorológico do Inmet, podem ocorrer chuvas entre 50 e 100 milímetros, ventos e rajadas entre 60 e 100 quilômetros por hora, além de queda de granizo.

Clique aqui e acesse também nosso canal do Whastapp

É a CBN CG mais perto de você, com a garantia de privacidade.