Campo Grande sedia etapa do Circuito Brasileiro e reúne 226 atletas

Campo Grande se transformará na capital do vôlei de praia brasileiro a partir desta quarta-feira (21), com a abertura da 1ª etapa do Circuito Brasileiro na vibrante arena de areia do Parque das Nações Indígenas. Até domingo (25), a cidade será palco de jogadas emocionantes e disputas acirradas entre 226 atletas de todo o país, incluindo talentos locais que prometem dar show.

Já nesta quarta começa a disputa do qualificatório do Aberto, das 8h às 18h, enquanto que na quinta-feira (22) das 8h30 às 17h30 acontece a fase de grupos e oitavas de final do Aberto – nessas fases os inscritos com ranqueamento baixo disputam uma vaga nas fases principais.

A partir de sexta-feira (23), as disputam começam a esquentar com a fase de grupos do Top 16 e às quartas de final e semifinais do Aberto, das 8h30 às 18h30. No sábado, ocorre as oitavas de final e quartas de final do Top 16, além das finais do Aberto, entre 8h30 e 13h.

No período da tarde, ainda no sábado, acontecem as semifinais do Top 16, das 16h às 19h30. Fechando o fim de semana esportivo, o domingo terá as finais do Top 16 em partidas que acontecem das 8h30 às 12h, nas categorias masculina e feminina, definindo as duplas vencedoras da etapa campo-grandense do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia.

Destacando atletas locais, como Arthur Mariano, atual campeão da etapa local, e a dupla Saymon e Cadu, única totalmente formada por atletas sul-mato-grossenses, o torneio conta com quatro quadras auxiliares e uma arena principal. Com 22 nomes e diversas duplas representando o Mato Grosso do Sul, o espaço pode acomodar até 1,2 mil espectadores, que podem reservar suas vagas na arquibancada principal antecipadamente através deste link, garantindo comodidade durante o evento.

Arquibancada antecipada

Para gerar comodidade a todo o público, além da entrada na hora do evento, é possível deixar reservado sua vaga na arquibancada principal. Para isso, basta acessar este link e escolher os dias em que vai querer assistir às partidas no Parque das Nações Indígenas.

*Com informações da Fundesporte