Campo Grande sedia projeto Conexão Contábil

Temas como o protagonismo feminino no cenário pós-pandemia; diversidade; equidade e inclusão; ESG e certificação de carbono neutro; impactos da Rota Bioceânica no cenário contábil brasileiro e os impactos da reforma tributária na gestão do gasto público são alguns temas a serem debatidos na edição desta temporada do Projeto Conexão Contábil, promovida pelo Conselho Federal de Contabilidade, e que ocorre nesta segunda (6) e terça-feira (7), em Campo Grande.

A vice-presidente técnica do Conselho Federal de Contabilidade, Ana Tércia Lopes, foi uma das entrevistadas durante o Jornal CBN Campo Grande nesta segunda-feira (6). Durante a conversa, além de falar sobre o evento, ela orientou também sobre a importância da atenção em separar os documentos para fazer a declaração do Imposto de Renda. Confira na íntegra: