Campo Grande será capital brasileira da Literatura a partir desta quinta-feira

Nos próximos dois dias, 19 e 20 de outubro, será realizado o Congresso Nacional das Academias Estaduais de Letras. O evento vai reunir 20 Academias Federativas, além da participação da Academia Brasileira de Letras (ASL), em Campo Grande.

Nesta quarta-feira (18), o Jornal CBN CG conversou com o presidente da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL), Henrique de Medeiros e com a vice-presidente da instituição, Marisa Serrano. Durante a conversa, eles falaram sobre a realização do evento após 10 anos sem o encontro, a importância do fomento a identidade regional a partir da literatura, os impactos da tecnologia e o avanço da linguagem da internet no padrão de escrita e também a discussão internacional do direito autoral com uso da inteligência artificial na produção de textos.

A abertura do Congresso Nacional será realizada às 9h no Bioparque Pantanal. Após a abertura, todas as atividades serão no auditório realizadas na ASL, que fica rua 14 de julho, 4653, nos Altos do São Francisco. Acompanhe a entrevista.