Campo Grande tem 5 mil vagas para esta quinta-feira

Quem procura uma vaga no mercado de trabalho em Campo Grande tem hoje (16) 5.058 oportunidades na soma de vagas disponibilizadas pela Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) e Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), sendo 3.112 e 1.946, respectivamente.

As vagas são para diferentes perfis, habilidades profissionais e escolaridade e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.

Para conferir as vagas disponibilizadas pela Funsat, clique aqui. E aqui para conhecer a lista de oportunidades cadastradas pela Funtrab.