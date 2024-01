Campo Grande tem a terceira maior valorização imobiliária entre as capitais

Campo Grande teve a terceira maior valorização imobiliária entre as capitais do Brasil em 2023, de acordo com o índice FipeZap. A valorização dos imóveis na cidade morena teve um aumento de 12,61%, ficando atrás apenas de Goiânia (14,4%) e Maceió (16%).

Na análise do presidente do Sindicato da Habitação de Mato Grosso do Sul, Geraldo Paiva, o aumento é resultado de uma série de fatores, como o desenvolvimento da cidade.

"Campo Grande está começando a ser reconhecida como uma cidade boa para morar. Nós tivemos um período de pandemia, onde não houve redução, mas houve contenção da valorização dos imóveis. E agora esses imóveis estão efetivamente valorizando. Outra coisa, a valorização das commodities, que é a principal fonte de renda do Estado ajudou as pessoas a pagarem mais. Tá sobrando dinheiro. Então, o aumento das commodities, a redução na produção de construção em Campo Grande e a qualidade de vida estão fazendo recuperar o preço do metro quadrado", disse Paiva.

Apesar da valorização imobiliária, o índice FipeZap mostra que o preço médio do metro quadrado em Campo Grande é de R$ 5.884. O segundo menor valor entre as capitais.

A região urbana do Prosa é a única região de Campo Grande com metro quadrado acima da média da cidade, tendo o valor de R$ 8.736 e com uma valorização de 20,6% em 2023.

O professor Alexandre Luiz Carneiro, morador do Prosa, conta que sentiu a valorização imobiliária da região. "Percebe-se sim que houve uma valorização em relação ao padrão dos imóveis desde quando nós chegamos aqui. Percebi também essa mudança no valor de PTU, foi uma crescente significativa no valor de IPTU", disse Carneiro.

Geraldo Paiva acredita que a valorização dos imóveis em Campo Grande continuará crescendo. "Campo Grande vive recebendo prêmio de lugar bom pra morar, em alguns concursos de urbanismo. Campo Grande é muito bom pra morar", disse Paiva. "Aonde que vai esse preço? Eu acredito quando chegar nos preços equivalentes de cidades que estão bem valorizadas. Vai subir o preço, é melhor comprar o imóvel hoje do que amanhã, pois o preço vai subir", completou.