Campo Grande tem baixa no custo da cesta básica

Campo Grande é uma das capitais brasileiras em que houve a redução no custo da cesta básica em 2023, segundo levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), que realiza mensalmente a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos.

De acordo com a supervisora técnica do escritório regional do Dieese em Mato Grosso do Sul, Andreia Ferreira, a cesta básica em Campo Grande apresentou a retração mais expressiva em 12 meses, entre capitais pesquisadas mensalmente pelo órgão, uma baixa de 6,25%.

Na comparação entre os meses de dezembro dos anos de 2023 e 2022, oito itens registraram queda de preços, sendo quatro na casa dos dois dígitos, óleo de soja com redução de 30,03%, farinha de trigo (-17,07%), carne bovina (-12,26%) e leite de caixinha (- 10,47%).

“Outro elemento importante que registrou queda foi o do comprometimento do salário mínimo líquido, ou seja, o salário após o desconto para a previdência. Esse empenho, que ficou em média em 63,61% no ano de 2022, em 2023 baixou para 58,26%,”, afirmou a supervisora.

A baixa significa mais dinheiro à disposição do trabalhador para atender às necessidades familiares.

As principais reduções acumuladas, entre dezembro de 2023 e dezembro de 2022, foram registradas em Campo Grande (-6,25%) seguida de, Belo Horizonte (-5,75%), Vitória (-5,48%), Goiânia (-5,01%) e Natal (-4,84%).