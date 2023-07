Campo Grande tem florestas?

Campo Grande tem floresta? Essa foi a pergunta feita para os ouvintes da rádio CBN – Campo Grande, e as respostas foram unanimes. Muitas pessoas acham que Campo Grande não tem florestas.

Mas o que faz com que uma determinada área seja definida como floresta? O que é necessário para que certa área seja considerada uma floresta?

Segundo a Professora e Coordenadora do laboratório de paisagem da Universidades Federal de Mato Grosso do Sul, Elaine Guaraldo, florestas são uma área com alta densidade de árvores e ainda podem ser de formação natural, nativas ou podem ser também artificiais, quando são plantadas.

“Uma floresta natural é o habitat de muitas espécies de animais e plantas. E a sua biomassa é muito superior se comparado com outros, isso porque não há só árvores, mas comunidades de plantas convivendo e interagindo. Uma floresta urbana é uma floresta situada dentro ou próximo a uma zona urbana” Afirma.

Mas e aí? Lugares como o parque dos poderes ou o horto florestal podem ser considerados florestas?

Segundo o Professor Doutor em Botânica Flávio Macedo, essas áreas são sim florestas

“É uma floresta porque uma floresta é um tipo de vegetação onde te4m plantas né? Onde há uma predominância de indivíduos que são lenhosos e árvores. Essas árvores elas têm um tronco e essas árvores tocam as suas copas formando o que a gente chama de dossel”

O dossel é o conjunto de camadas sobrepostas de ramos e folhas das árvores de uma determinada floresta.

A Capital tem inúmeras de florestas, as mais consideráveis são a reserva do complexo militar da 2º Companhia de Suprimento, O Parque dos Poderes, a reserva particular de Patrimônio Natural da UFMS e a Mata do Segredo.