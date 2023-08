Campo Grande tem mais de 2000 vagas para esta quarta-feira

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece 2.221 vagas de emprego nesta quarta-feira (16). As contratações são para 218 profissões, em 266 empresas de Campo Grande. De acordo com a Funsat, são 113 vagas para auxiliar de linha de produção, 107 vagas para açougueiro, 59 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, 38 vagas para auxiliar de cozinha, 26 vagas para magarefe e 7 vagas para frentista.

A Agência de Empregos da fundação alerta que apenas trabalhadores com o cadastro em dia no órgão podem receber os encaminhamentos para entrevistas de emprego. Das “vagas de perfil aberto”, que não exigem do candidato a experiência prévia na função, são oferecidas 1.200 oportunidades em 92 profissões. Os processos seletivos são para atendentedo setor de frios e laticínios, com 118 vagas, auxiliar de linha de produção, com 113 vagas, auxiliar nos serviços de alimentação, com 20 vagas, ajudante de obras, com 7 vagas, caldeireiro montador, com 5 vagas, entre outros.

Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), são oferecidas 92 vagas em 15 profissões. As oportunidades são para operador de vendas (lojas), com 7 vagas, auxiliar de limpeza, com 5 vagas, atendente de lanchonete, com 3 vagas, repositor de mercadorias, também com 3 vagas, servente de obras, com 2 vagas, entre outras.

Continue Lendo...

Tenha o cadastro em dia com a Funsat

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O cadastro é feito presencialmente na Fundação, tendo em mãos o documento de identidade ou carteira de motorista, comprovante de residência, número do CPF e dados do seu histórico profissional.

A fundação está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, com horário de funcionamento das 7h às 17h, de segunda-feira à sexta-feira, inclusive no horário de almoço, realizando também outros serviços como solicitações para a emissão da carteira digital de trabalho, ativação do seguro-desemprego, ou, por exemplo, inscrição de cursos profissionalizantes promovidos pela Fundação. O telefone para contato é o (67) 4042-0585.

FUNTRAB

A Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) disponibiliza 1.617 vagas, com destaque para: ajudante de carga e descarga de mercadoria (40), auxiliar de armazenamento (38), auxiliar de cozinha (41), auxiliar de limpeza (107), auxiliar de linha de produção (53), consultor de vendas (29), empregado doméstico nos serviços gerais (20), encarregado de construção civil (15), garçom (24), motorista de caminhão (15), operador de caixa (23), pedreiro (85), vendedor interno (48), dentre outras funções.

Para quem cursa nível superior, há 5 vagas de estágio, sendo 02 vagas para acadêmico de Direito, 1 vaga para assistente de mídias sociais, 1 vaga para assistente de produção (moda), 1 vaga para auxiliar de escritório.

Os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.

As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.

*com informações da Funtrab e da Funsat