Campo Grande tem mais de 4.500 vagas de emprego nesta segunda-feira

A Fundação do Trabalho de Mato Groso do Sul (Funtrab) disponibiliza nesta segunda-feira (23), 1.869 oportunidades de emprego em Campo Grande. Dentre as principais vagas oferecidas estão: Montador de andaimes (9), Operador de caixa (75) e Pedreiro (51). Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.

São disponibilizadas também vagas para Pessoas com deficiência (Pcd): Agente administrativo (1), Assistente de estúdio (1) e auxiliar administrativo (3). Vale lembrar, estas para serem ocupadas demandam a apresentação de laudo médico.

São ofertadas também vagas de estágio nas áreas de Administração (4), Educação Física (3), Enfermagem (1), Engenharia Civil (2), Engenharia elétrica (1), Jornalismo (1), Pedagogia e Publicidade (2).

Para conferir a lista completa, basta clicar aqui. Os interessados precisam agendar o atendimento via aplicativo "MS Contrata + para Trabalhadores", e depois comparecer à sede da fundação rua 13 de maio 2.773.



A Funtrab funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30. No local também é possível requerer o seguro-desemprego.

A Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) está com 2.687 vagas ofertadas hoje, dentre as principais ofertadas hoje estão: Operador de caixa (388), Repositor de supermercados (128) e Vendedor pracista (32).

São ofertadas também vagas para Pcd's, Estoquista (1), Servente de obras (2) e Vendedor interno (1).

Para participar dos processos seletivos, os candidatos deverão comparecer na funsat, na Rua 14 de Julho, 992 Vila Glória, munidos com documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho. É necessária também a atualização cadastral pelo aplicativo "Sine Fácil".