Campo Grande tem plantão de vacinação neste sábado

Neste sábado (23) tem plantão de vacinação em duas unidades de saúde da Capital, além de ação itinerante em shopping localizado na região central para que a população seja imunizada. Todas as vacinas do calendário estarão disponíveis, incluindo a da gripe e da covid-19. A exceção é para as vacinas que têm cronograma específico, como a BCG e a dengue.

Estarão abertas a Unidade Básica de Saúde (UBS) Coronel Antonino e a Unidade da Saúde da Família (USF) Santa Emília. No Pátio Central Shopping o atendimetno será de 9h às 16h.

Vacinação da Gripe

Campo Grande recebeu o primeiro lote enviado pelo Ministério da Saúde contendo 35.170 doses da vacina contra a Gripe. A expectativa é vacinar ao menos 90% do público prioritário, estimado em cerca de 300 mil pessoas em Campo Grande.

Neste ano, a vacina disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é eficaz contra três tipos de cepas de vírus em combinação: a. A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09; b. A/Thailand/8/2022 (H3N2); c. B/Austria/1359417/2021 (linhagem B/Victoria), conforme a Instrução Normativa (IN) no 261, de 25 de outubro de 2023, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Grupos prioritários



Crianças de 6 meses a menores de 6 anos

Pessoas de 60 e mais

Gestantes

Puérperas

Indígenas vivendo fora de terra indígena

Indígenas vivendo em terra indígena

Trabalhadores de saúde

Pessoas com deficiência permanente (a partir de 12 anos)

Adolescentes em medidas socioeducativas (menores de 18 anos)

População privada de liberdade (18 anos e mais)

Funcionário do sistema de privação de liberdade

Comorbidades

Professores

Pessoas em situação de rua

Forças de segurança e salvamento

Caminhoneiros

Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário passageiros urbano e de longo curso

Trabalhadores portuários

Vacinação Covid - As informações a respeito dos públicos para a vacinação da Covid-19 podem ser consultadas no clicando aqui.