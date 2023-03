Campo Grande terá a "Cidade da Páscoa" durante feriado

A Prefeitura de Campo Grande transformará a "Cidade do Natal" em "Cidade da Páscoa" durante o período de festas religiosas. O espaço será aberto a partir desta sexta-feira (31), às 18h30, com diversas atividades para toda a família, como o passeio City Tour.

O evento seguirá com a programação até o dia 9 de abril. Com exceção do dia 7, feriado da Sexta-Feira Santa, a Parada da Páscoa vai acontecer todos os dias, assim como a brincadeira da caça aos ovos. Além disso, a prefeitura já definiu os shows regionais que vão garantir o entretenimento de quem for até o local durante os dez dias de evento.

Se apresentam na Cidade da Páscoa, em abril, os grupos Sampri (1º), On The Road (2), Juci Ibanez (3), Chicão Castro (4), Karla Coronel (5), Carlos Colman (6), Control A (8) e no encerramento, dia 9 de abril, domingo da Páscoa, o cantor brasileiro de música cristã contemporânea, Fernandinho.

“Nossa intenção é trazer sentido a cidade nesse período, não deixar ela parada, oportunizando uma festa para as famílias, fomentando também a geração de renda e o turismo para a nossa Capital”, ressalta a coordenadora geral do FAC, Adir Diniz, que é responsável pela organização do evento em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).

Além das apresentações musicais, o evento traz uma decoração temática, foodtrucks, espetáculo da Paixão de Cristo, Missa de Ramos, Mesa da Santa Ceia, Toca do Coelho, oficinas de ovos de páscoa, brinquedos gratuitos e muito mais.

A Cidade da Páscoa é uma realização da Prefeitura de Campo Grande, com promoção da Famasul/Senar, Sesc e Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania; conta com o patrocínio do Comper, Fort Atacadista e FIEMS; apoio da TV Morena, UCDB, Abrasel e Produserv.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande