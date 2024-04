Campo Grande terá pontos itinerantes de vacinação durante o fim de semana

Neste fim de semana, Campo Grande terá pontos itinerantes de vacinação contra a gripe em shoppings, escola e no Quartel Central do Corpo de Bombeiros. Unidades de Saúde da Família também estarão abertas no sábado para vacinar a população.

O município deu início à vacinação contra a doença no dia 21 de março, antecipando o calendário nacional. A expectativa é vacinar ao menos 90% do público prioritário, estimado em cerca de 300 mil pessoas em Campo Grande. Inicialmente, a campanha deve ocorrer até o dia 31 de maio, conforme o cronograma do Ministério da Saúde. Até o momento, aproximadamente 43 mil pessoas foram vacinadas, o que representa quase 15% do público-alvo.

Onde se vacinar

20 de abril

Shopping Norte Sul – 10h às 18h

Shopping Bosque dos Ipês – 10h às 17h

Quartel Central Corpo de Bombeiros – 7h30 às 16h30

USF Moreninha – 7h30 às17h

USF Caiçara – 7h30 às 17h

USF Serradinho – 8h às 12h

E. M. Fauzi Gattas Filho – 8h às 12h

21 de abril

Shopping Norte Sul – 11h às 19h

Shopping Bosque dos Ipês – 10h às 17h

Quartel Central Corpo de Bombeiros – 7h30 às 16h30

Grupos prioritários

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos

Pessoas de 60 e mais

Gestantes

Puérperas

Indígenas vivendo fora de terra indígena

Indígenas vivendo em terra indígena

Trabalhadores de saúde

Pessoas com deficiência permanente (a partir de 12 anos)

Adolescentes em medidas socioeducativas (menores de 18 anos)

População privada de liberdade (18 anos e mais)

Funcionário do sistema de privação de liberdade

Comorbidades

Professores

Pessoas em situação de rua

Forças de segurança e salvamento

Caminhoneiros

Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário passageiros urbano e de longo curso

Trabalhadores portuários

*com informações da Prefeitura de Campo Grande