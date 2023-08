Campo Grande volta a perder competividade na economia

Na última terça-feira (29), a prefeitura divulgou a informação de que Campo Grande ocupa primeira posição no ranking entre as cidades mais competitivas do Centro-Oeste. A colocação consta da edição 2023 do ranking do Centro de Liderança Pública (CLP), que analisa o desempenho de pouco mais de 400 municípios com mais de 80 mil habitantes.

Tendo como referência o exercício de 2022, de fato Campo Grande é líder em competitividade entre as cidades do Centro-Oeste com mais de 80 mil habitantes. No entanto, a prefeitura não divulgou todas as informações constantes do ranking, no qual aparece na 92ª colocação entre as 410 cidades avaliadas.

Na verdade, Campo Grande perdeu competitividade se comparada a sua performance em 2021 com a de 2022. Neste ano ela aparece na 92ª colocação, três posições a menos do que a conquistada em 2021, quando sagrou-se a 89ª cidade mais competitiva entre as pouco mais de 400 avaliadas pelo CLP.

O município teve pontuação negativa em vários quesitos considerados pelo CLP. Veja como ficou cada um deles:

Pontuação negativa

Sustentabilidade fiscal (– 33)

Funcionamento da máquina pública (– 16)

Qualidade da saúde (– 81)

Acesso à educação (– 18)

Qualidade da educação (– 4)

Segurança (– 14)

Inovação e dinamismo econômico (– 6)

Telecomunicações (– 26)

Pontuação positiva

Acesso à saúde (+ 33)

Saneamento (+ 26)

Meio ambiente (+ 3)

Inserção econômica (+ 17)

Capital humano (+ 13)

