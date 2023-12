Campo-grandenses apostam na sorte para o prêmio de 570 milhões

Com o sorteio da Mega da Virada se aproximando, Campo Grande está em clima de expectativa para o prêmio de R$570 milhões. No próximo domingo (31), será sorteado o maior prêmio da loteria brasileira, proporcionando uma oportunidade única para aqueles que apostarem nos seis números certos.

Tatiane Teodoro, moradora da Capital, é uma entre muitos que não querem perder a oportunidade de investir na aposta mínima de R$5 e concorrer aos milhões. "Nem sei o que iria fazer com o dinheiro, porque é muita coisa. Eu jogo sempre na lotofácil e mega-sena".

A Mega da Virada permite apostas até às 17h do dia 31 de dezembro (horário de Brasília), no horário de Mato Grosso do Sul, até 4h. O prêmio não acumula, passando para os ganhadores de quina ou quadra caso ninguém acerte as seis dezenas.

Um exmplo desse caso é o paulista Davi dos Santos, que conseguiu um prêmio na quina em 2021. "Tô com a expectativa aqui de ganhar esse negócio. Quem sabe eu vou morar no sul da França com esse dinheiro? Eu ganhei na Mega Sena, há dois anos atrás, na quina".

A gerente da Lotérica Quina de Ouro, Kelby Cristina, compartilha a expectativa da unidade em relação à Mega da Virada, destacando que já teve a alegria de entregar o prêmio há seis anos. Kelby aponta que o movimento para este sorteio está grande na lotérica.

"A Mega da Virada o pessoal ama, porque é um valor que é difícil conquistar trabalhando. Tem bastante aposta. Temos feito muito bolão entre amigos, entre empresas e vendido bastante bolão que a Lotérica administra também", conta.

O médico João Cândido fala sobre suas expectativas de ganhar os R$570 milhões. "Tenho sorte! Estou com boa expectativa, excelente! Se eu ganhar sozinho, eu vou construir um hospital pediátrico na cidade, R$ 570 milhões acho que dá pelo menos para construir", brinca.

Mega da Virada

O sorteio está marcado para o domingo, dia 31 de dezembro, a partir das 20h, no horário de Brasília. As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas online ou nas agências Caixa, com o valor mínimo de R$30 para apostas online no aplicativo da Caixa. Clientes do banco conseguem fazer apostas simples de R$5 na plataforma virtual.

A premiação corresponde a 46% do dinheiro arrecadado com as apostas e é dividida entre o número de dezenas:

35% para a Mega Sena.

19% para a quina.

19% para a quadra.

22% para a premiação da mega-sena nos concursos de final zero e cinco.

5% ficam acumulados para quem acertar os seis números do último concurso do ano de final zero ou cinco.

Quem receber o grande prêmio na virada, pode recebê-lo nas lotéricas ou agências da Caixa, no prazo de 90 dias após o sorteio. Caso o ganhador não se apresente nesse prazo, o valor é destinado oa Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).