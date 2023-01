Canal digital do Detran auxilia na emissão de carteiras de habilitação

A criação de ferramentas digitais está facilitando a vida dos usuários do Detran/MS e agilizando os atendimentos. Os serviços relacionados ao documento emitido para o condutor estão entre os mais procurados. A quantidade de carteiras de habilitação emitidas pelo canal digital CNH Ágil aumentou 64,33% no ano passado.

Quando essa ferramenta digital foi disponibilizada à população, em 2018, foram 10.279 procedimentos.

Em Mato Grosso do Sul existem cerca de 280 mil CNHs vencidas, o que corresponde a 20% do total, sendo 10% no grupo de atraso de um mês a cinco anos. Outros 10% estão há mais de cinco anos sem serem renovadas. A renovação deve ser feita até 30 dias após o vencimento. Dirigir com a habilitação vencida resulta na aplicação de multa de R$ 293,00 e 7 pontos na carteira de habilitação.