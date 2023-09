Câncer de Intestino: Mesmo com alta mortalidade, a prevenção é fácil e pode ser feita por todos

Você sabe qual é um dos tipos de câncer mais perigoso? Pois eu te digo, é o câncer de intestino. Uma projeção feita pelo Ministério da Saúde, indica que até 2025 mais de 280 casos de câncer de intestino podem surgir a cada ano em Campo Grande. Embora na maioria dos casos não exista uma causa conhecida, a prevenção é fácil e pode ser feita por todos.

Com alto grau de mortalidade, o câncer de intestino é um dos mais frequentes no Brasil. Os sintomas desse tumor podem ser quase imperceptíveis, se confundindo com ulceras e apendicites. Descobrir esse câncer com antecedência pode salvar vidas. Como é o caso do Antônio Carlos de Freitas, que descobriu o tumor em fevereiro deste ano. Localizar o câncer com antecedência pode ter salvado sua vida.

Carlos descobriu o câncer por casualidade. Com dores na região abdominal ele procurou um médico com suspeita de apendicite. Quando realizou uma tomográfica computadorizada é que veio a notícia. Além do apêndice, um tumor. Tão próximo do apêndice que o fez inflamar. Ser encaminhado imediatamente para a cirurgia, foi o que salvou sua vida. Após a remoção Carlos mudou completamente seu estilo de vida.

Continue Lendo...

Conforme o médico oncologista, Marcelo de Arruda a alta na incidência desse tipo de câncer se dá pelo consumo exacerbado de alimentos industrializados e embutidos. Ligado a isso, o sedentarismo e fatores genéticos contribuem para o aparecimento do tumor. “Mesmo aliados a facilidade, os alimentos industrializados são muito prejudiciais para o nosso intestino. Além dos fatores genéticos, a constipação e alto consumo de industrializados e carne vermelha se junto para uma piora do quadro”.

Acompanhar os sinais que seu corpo dá pode ser a diferença entre a vida e morte. Além do sangramento o médico oncologista elenca outros pontos que devem ter atenção. “Acompanhar então, as idas ao banheiro, mudanças que podem ocorrer tanto na quantidade de evacuação quanto na periodicidade que você vai ao banheiro. Então manter os exames em dia e prestar atenção nos sinais que seu corpo dá, são muito importantes”.