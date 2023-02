Candidatos de Educação, Agraer e Controladoria são convocados para inspeção médica e posse

A Secretaria de Estado de Administração (SAD) convocou para inspeção médica e posse dos candidatos nomeados nos certames de Secretaria de Educação (SED ), Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e Controladoria-Geral do Estado (CGE ).

O procedimento de investidura dos candidatos será integrado por duas etapas. A primeira: o exame médico admissional e a depois a posse. De caráter eliminatório, o exame médico admissional será realizado pela Perícia Médica da Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul (Ageprev), localizada na Avenida Mato Grosso 5.778, em Campo Grande, no dia 17 de fevereiro, às 7h30.

Informações sobre as documentações, exames, pareceres e orientações para a etapa estão disponíveis no edital de convocação, publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (2).

Para a comprovação de requisitos e formalização da posse, os candidatos deverão preencher o pré-cadastro e enviar os documentos solicitados no endereço eletrônico http://www.portaldoservidor.ms.gov.br, entre as 8 horas do dia 13 de fevereiro e às 23h59 de 17 de fevereiro.

Por fim, os convocados deverão apresentar presencialmente os documentos originais dos documentos, nos locais publicados nos editais.

Edital n. 36/2023 – Concurso Público de Provas e Títulos – SAD/SED/ADM

O candidato nomeado no cargo de agente de limpeza da carreira de Apoio à Educação Básica deverá apresentar presencialmente os documentos e comprovar os requisitos exigidos para a investidura do cargo na SED, na Coordenadoria de Recursos Humanos, localizada na Avenida do Poeta, s/n, no Parque dos Poderes – Bloco V, em Campo Grande/MS, no dia 17 de fevereiro, às 9h.

Informações sobre as documentações, nome do candidato, locais e horários relacionados à convocação podem ser consultadas na edição n. 11.066 do Diário Oficial do Estado, nas páginas 61 a 65.

Edital n. 5/2023 – Concurso Público de Provas e Títulos – SAD/SEMAGRO/AGRAER

A apresentação presencial dos documentos, comprovação dos requisitos exigidos para a investidura do cargo integrante da carreira Gestão de Atividades de Desenvolvimento Agrário será realizada no Setor de Recursos Humanos da Agraer, na avenida Desembargador José Nunes da Cunha, bloco 12, s/n - Jardim Veraneio, em Campo Grande, no dia 17 de fevereiro, às 9h.

Documentações, nome do candidato, locais e horários relacionados à convocação podem ser consultadas na edição n. 11.066 do Diário Oficial do Estado, nas páginas 66 a 70.

Edital n. 6/2023 – Concurso Público de Provas e Títulos – SAD/CGE

Para a posse, o convocado deverá comparecer na Controladoria-Geral do Estado, localizada na avenida Desembargador José Nunes da Cunha, s/n, Parque dos Poderes, Bloco III, em Campo Grande, no dia 17 de fevereiro, às 9 horas.

Informações gerais sobre o edital como classificação, local de apresentação dos documentos e informações sobre a convocação estão disponíveis nas páginas 71 a 75 do Diário Oficial do Estado.

*Com informações de Governo de Mato Grosso do Sul