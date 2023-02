Candidatos são convocados para exame de aptidão mental

Os candidatos do concurso público para formação de soldados e oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar foram convocados para a Fase II do exame de aptidão mental. Publicação foi feita no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (06), "Suplemento Concursos".

A avaliação psicotécnica, de caráter eliminatório, será realizada no dia 12 de fevereiro de 2023, às 13h, na Unigran Educacional, localizada na Rua Abrão Júlio Rahe, 325, em Campo Grande.

As informações completas dos convocados e algumas correções de cartão resposta e classificação estão disponíveis no Suplemento de Concursos do Diário Oficial desta segunda-feira (06).