Candidatura de Camila Jara é consenso em Campo Grande, afirma Bluma 

Na terceira rodada de entrevista com os presidentes dos partidos políticos de Mato Grosso do Sul, na rádio CBN Campo Grande, Marcelo Bluma falou do posicionamento do Partido Verde (PV) no estado e na Capital.

Alinhado em federação com o PT e PCdoB, Bluma disse que onde o partido tiver candidato forte para a disputa da prefeitura vai lançar candidatura própria, onde não tiver a tendência é fechar o nome mais representativo dentro da federação.

“Em Campo Grande, o nome de Camila Jara é um consenso. Se não for o nome da Camila, aí nós queremos discutir sim, quem vai ser este nome. Mas em Dourados, nós temos um nome forte que é o jornalista Jeferson Bezerra. Em Nova Andradina, o PT tem candidato e o PCdoB também. Corumbá, o PT tem um candidato e nós também. Então, onde der vai ter candidato próprio, onde não tiver a gente vai buscar este alinhamento”.

Continue Lendo...

Sem nenhum representante nas casas legislativas no Estado, Bluma falou ainda da necessidade do partido crescer, do medo de morrer e antecipou que não pretende se lançar como candidato.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Não é um projeto pessoal, meu. Tenho o partido para trabalhar, meu escritório então não é um projeto”. Acompanhe a entrevista completa