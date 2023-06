Cantina da UFMS é furtada e ouvinte da CBN Campo Grande reclama de falta de segurança

Na manhã desta quinta-feira (22), uma ouvinte entrou em contato com o Jornal CBN Campo Grande para denunciar um furto em uma das cantinas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). A tela do estabelecimento foi arrombada e foram furtados doces e refrigerantes, além de um pote com mais de R$500 em moedas.

Segundo ela, esse já é o terceiro caso parecido. Em dezembro de 2022 uma outra cantina da universidade também foi invadida e um celular foi furtado. Na ocasião, o proprietário do local conseguiu localizar o suspeito, mas o aparelho não foi recuperado. Em outra ocasião, foram furtadas paçocas na mesma cantina.

A ouvinte reclama da falta de apoio da UFMS nesses casos. “Estamos aqui trabalhando 15 horas por dia para atender bem nossos clientes, mas não temos um apoio da UFMS. Três vezes as cantinas sendo roubadas e a UFMS não colocou mais seguranças. Se um estudante é roubado aqui dentro da universidade fica por isso mesmo. Tudo o que acontece aqui dentro fica por isso mesmo. Não temos cuidado. Não temos nada”, afirma.

Nossa equipe de reportagem entrou em contato com a UFMS, mas, até o momento, não recebemos um retorno.

Para reclamações, denúncias ou sugestões de pauta, nosso canal de comunicação é o Whatsapp (67) 99932-3500