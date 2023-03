O CBN Cultural desta sexta-feira (24) recebe a cantora e compositora Ericka Barboza, que com 20 anos começou a tocar nos barzinhos da Capital. Após ficar fora dos palcos para se dedicar às composições, ela retorna em 2023 dando voz às suas músicas no universo do sertanejo feminino.

Confira a apresentação na íntegra: