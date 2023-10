Cão de faro da Receita Federal descobre cocaína diluída em cosméticos

A Receita Federal, nesta terça-feira (3), por volta das 13h, no âmbito da Operação Fronteira RFB, fez apreensão de droga no Posto de Fronteira Esdras, que fica entre Corumbá e Puerto Quijarro (Bolívia).

A viajante, equatoriana de 31 anos, tentava ingressar no Brasil em um táxi, quando servidores da Receita Federal, com ajuda do cão de faro e com apoio de policiais militares, encontraram 13 kg de cloridrato de cocaína diluídos em produtos de cosmético.

Durante a fiscalização, a viajante apresentou nervosismo e entrou em contradição ao não saber qual valor tinha pago nos produtos e para onde iria levá-los.

A viajante foi presa em flagrante. Já a droga foi encaminhada para ser periciada. O caso agora segue na Delegacia de Polícia Federal de Corumbá.

A apreensão do entorpecente foi realizada no contexto da operação denominada Fronteira RFB, que tem o propósito de intensificar as ações de combate à entrada ilegal de produtos e drogas no País. A operação conta com o apoio de diversos órgãos de Segurança Pública e está sendo realizada nos estados de Mato Grosso do Sul e Paraná.