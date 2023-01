Capital começa semana com mais de mil oportunidades

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) e a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) iniciaram esta terça-feira (10), ofertando quatro mil oportunidades de empregos. Alguns destaques são para ajudante de carga e descarga de mercadoria (49), ajudante de eletricista (3), auxiliar de limpeza (92), 27 vagas de auxiliar de cozinha, 16 vagas para pedreiro e outras 1 vaga para analista de cobrança.

Para pesquisar e concorrer as vagas disponibilizadas no sistema da Funsat é recomendado baixar o aplicativo 'Sine Fácil', compatível para iOS e Android, sendo necessário se deslocar até a Fundação somente para atualização de cadastro. O horário de atendimento presencial segue de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, na rua 14 de Julho, 992.

Já a Funtrab disponibiliza o aplicativo "MS Contrata+ para Trabalhadores", também compatível com iOS e Android, para agendamento dos atendimentos. Posteriormente, os interessados devem comparecer na sede da Fundação, localizada na rua 13 de maio, 2773, em posse de RG, CPF e Carteira de Trabalho. Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30.

Na área da saúde, a Unimed Campo Grande disponibiliza vagas para profissionais e estagiários. Os interessados podem acessar o site unimedcg.com.br, clicando na aba "Trabalhe Conosco". Dentre as vagas ofertadas estão Especialista em Segurança Cibernética, Técnico de Segurança no Trabalho, Supervisor Multidisciplinar, Coordenador Contábil, Assistente Contábil, Fonoaudiólogo e 15 vagas para estágio.