Capital continua com programação de Natal nesta quinta-feira

A programação do “Natal de CG é Tamanho Família” está repleta de atividades na Capital e segue até o dia 7 de janeiro de 2024, na Cidade do Natal. A abertura do local é às 17h30 e encerra as atividades às 22h.

Nesta quinta-feira (28), a Companhia de Teatro Chico Maria abre a programação às 18h na Cidade do Natal. Em seguida, às 19h30, quem comanda a animação é a cantora Jane Jane.

A Parada Natalina acontece todos os dias às 21h. A Cidade do Natal fica localizada nos Altos da avenida Afonso Pena.

