Capital inicia a semana com quase 4 mil vagas de emprego

Campo Grande inicia a semana com, ao todo, 3.951 vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira (29) para a população, somando as vagas ofertadas pela Fundação Social do Trabalho (Funsat) e pela Fundação do Trabalho de MS (Funtrab). São oportunidades em diversas áreas e há vagas também para estagiários e Pessoas com Deficiência (PCD). Os cargos são rotativos, podem ser preenchidos sem aviso prévio e, para concorrer, é necessário cadastro nas fundações.

Funsat

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece 2.060 vagas de emprego nesta segunda-feira (29). As contratações são para 207 profissões, em 288 empresas de Campo Grande. De acordo com a Funsat, são 163 vagas para auxiliar de limpeza, 106 vagas para operador de caixa, 27 vagas para atendente de padaria, 24 vagas para açougueiro, 18 vagas para ajudante de eletricista, 11 vagas para armazenista, entre outras.

Das “vagas de perfil aberto”, que não exigem experiência prévia do candidato na função, são oferecidas 1286 oportunidades em 108 funções. Os processos seletivos são para estoquista, com 52 vagas, auxiliar de magarefe, com 51 vagas, ajudante de carga e descarga de mercadoria, com 26 vagas, auxiliar de cozinha, com 20 vagas, classificador de grãos, com 17 vagas, entre outros.

Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), são oferecidas 25 vagas em 8 profissões. As oportunidades são para auxiliar de linha de produção, com 10 vagas, auxiliar de limpeza, com 6 vagas, recepcionista atendente, com 2 vagas, copeiro de bar, também com 2 vagas, operador de vendas (lojas), com 1 vaga, entre outras.

Confira todas as vagas disponíveis clicando aqui.

A Funsat reforça que apenas trabalhadores com o cadastro em dia no órgão podem receber os encaminhamentos para entrevistas de emprego.

O cadastro é feito presencialmente na Fundação, tendo em mãos o documento de identidade ou carteira de motorista, comprovante de residência, número do CPF e dados do histórico profissional.

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, com horário de funcionamento das 7h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira, inclusive no horário de almoço, realizando também outros serviços como solicitações para a emissão da carteira digital de trabalho, ativação do seguro-desemprego, ou, por exemplo, inscrição de cursos profissionalizantes promovidos pela Fundação. O telefone para contato é o (67) 4042-0585.

Funtrab

Àqueles que buscam recolocação no mercado de trabalho, há 5.870 vagas em aberto na Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) e oferecidas nesta semana.

A lista completa de vagas pode ser conferida neste link. Os interessados podem comparecer na respectiva Casa do Trabalhador de sua cidade, no endereço que consta na lista, portando RG, CPF e Carteira de Trabalho. Além disso, as unidades oferecem requerimento ao Seguro-desemprego.

Só para Campo Grande são 1.891 vagas, nas mais diversas atividades. Aparecem na lista vagas para açougueiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, de estoque, de armanezamento, de mecânica, manutenção predial, auxiliar jurídico, financeiro, azulejista, camareira de hotel, barman, bombeiro hidráulico, carpinteiro, comprador, consultor de vendas, contador, eletricista, entre outros.

Há ainda 77 vagas em aberto para PcD (Pessoas com Deficiência) e outras duas para estagiários que estejam cursando nível médio ou superior. A atuação é para atendente de telemarketing e auxiliar de operador de usina de asfalto, conforme especifica a lista semanal da Funtrab.

Já no interior, Amambai segue com 205 vagas de emprego em aberto. Em Aparecida do Taboado são 93 e em Batayporã são 108 oportunidades. Caarapó e Cassilândia também aparecem na lista, com 157 e 313 vagas, respectivamente. Em Chapadão do Sul, são 403 empregos disponíveis, enquanto em Dourados são 342, em Maracaju 90, em Ponta Porã 118, em Nova Andradina 100, em Três Lagoas 138 e em Sidrolândia 222. Iguatemi (621) e Miranda (507) fecham a lista, a maioria para a colheira da maçã no Sul.