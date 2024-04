Capital recebe mais de 700 Idosos para Jogos da Melhor Idade

Começa na terça-feira (16) a primeira etapa dos Jogos da Melhor Idade de Mato Grosso do Sul, reunindo mais de 700 competidores em Campo Grande. O evento, que segue até quinta-feira (18), é promovido pelo Governo do Estado, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

No total, 35 municípios sul-mato-grossenses estarão representados nas disputas, que englobam nove modalidades: atletismo, damas, dança de salão, dominó, malha, sinuca, tênis de mesa, truco e xadrez. As provas de atletismo serão realizadas no Parque Olímpico Ayrton Senna, enquanto as demais modalidades acontecem no Espaço Expo do Shopping Bosque dos Ipês.

Continue Lendo...

Os Jogos da Melhor Idade vão além da busca pelo pódio. A competição visa promover a qualidade de vida dos idosos, incentivando a prática esportiva, a socialização e o bem-estar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez, os Jogos da Melhor Idade promovem bem-estar físico, saúde mental e autonomia para os idosos-atletas. “As atividades que desafiam o cérebro como os jogos de mesa, melhoram a memória, a concentração e o raciocínio lógico. Estudos mostram que o engajamento regular em jogos pode reduzir o risco de declínio cognitivo e até mesmo ajudar a prevenir doenças como demência e Alzheimer. Então, além da diversão e socialização, os Jogos da Melhor Idade melhoram a saúde dos atletas”.

O secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Ferreira Miranda, enfatiza que anualmente mais municípios têm participado dos Jogos. “Nestes últimos anos, conseguimos interiorizar os Jogos da Melhor Idade e percebemos maior envolvimento dos municípios, que passaram a movimentar principalmente os centros de convivência e a investir no esporte para a terceira idade. O mais importante, além de permitir a interação e o convívio entre os participantes, é estimular um estilo de vida mais ativo”.

*Com informações da Fundesporte